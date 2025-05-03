Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Rote Karte für die Liebe

SAT.1Staffel 4Folge 15vom 03.05.2025
Rote Karte für die Liebe

Rote Karte für die LiebeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 15: Rote Karte für die Liebe

22 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 12

Sandra Nitka und Christian Storm sind auf der Jagd nach einem Schwarzhändler, der gefälschte Champions League-Eintrittskarten verkauft. Als sie den arbeitslosen Thorsten Mack überführen, lernen sie auch seine Freundin Andrea Ruttich kennen. Nur wenige Stunden später wenden sich deren Eltern an Ingo Lenßen: In den letzten drei Wochen hat sich ihre Familienidylle in einen Albtraum verwandelt. Warum hat sich das Verhalten von Andrea plötzlich so verändert?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen