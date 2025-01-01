Lenßen & Partner
Folge 9: Mörderische Habgier
21 Min.Ab 12
Der krebskranke Gerald Hoffmeister will Gewissheit: Liebt ihn seine 30 Jahre jüngere Frau Cleo wirklich oder ist sie nur an seinem Vermögen interessiert? Cleo trifft sich mit ihrem kriminellen Ex-Freund Vincent Schorr - die beiden waren in der Vergangenheit ein berüchtigtes Gangsterpärchen. Dann kommt es zu einem unvorhergesehen Zwischenfall: Gerald Hoffmeister wird in seinem Haus überfallen und Cleo entführt! Zunächst deutet alles darauf hin, dass Vincent Schorr der Täter ist...
