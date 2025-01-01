Der Callboy und die BankchefinJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 182: Der Callboy und die Bankchefin
22 Min.Ab 12
Eine Bankchefin gerät bei einem Treffen mit einem Callboy in eine pikante Situation: Der Mann fällt beim Liebesspiel im Hotel vom Balkon und verletzt sich schwer! Seitdem ist er spurlos verschwunden. Der Hotelconcierge verhält sich äußerst verdächtig und verheimlicht den Ermittlern etwas ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick