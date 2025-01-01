Lenßen & Partner
Folge 3: Ein ungewöhnlicher Auftrag
22 Min.Ab 12
Kurz vor ihrer Hochzeit erteilt die Mandantin Lenßen & Partner einen ungewöhnlichen Auftrag: Die Ermittler sollen dafür sorgen, dass ihr Lebensgefährte für ihre Eltern in einem guten Licht erscheint. Denn die haben etwas gegen ihren Zukünftigen und deshalb einen Detektiv auf ihn angesetzt. Die Ermittler verbünden sich zum Schein mit dem Detektiv und geben falsche Tatsachen vor ...
