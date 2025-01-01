Zum Inhalt springenBarrierefrei
Familienglück am Abgrund

SAT.1Staffel 7Folge 4
Folge 4: Familienglück am Abgrund

21 Min.Ab 12

Eine hochschwangere Mandantin vermutet, dass ihr Ehemann sie betrügt und möchte endlich Gewissheit. Christian Storm findet heraus, dass hinter den dubiosen Zahlungen des Ehemanns keine Geliebte, sondern eine Kfz-Werkstatt steckt - und das, obwohl das Paar kein Auto besitzt. Der Ermittler schleust sich in den Betrieb ein und wird prompt in eine Entführung verwickelt.

