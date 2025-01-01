Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Intrige gegen das Ermittlerteam

SAT.1Staffel 7Folge 40
Intrige gegen das Ermittlerteam

Intrige gegen das ErmittlerteamJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 40: Intrige gegen das Ermittlerteam

23 Min.Ab 12

Die Familie des Mandanten wurde entführt. Ein zwielichtiger Schlachtermeister soll die Frau und das Kind in seinem Schlachthaus gefangen halten. Doch die Ermittler finden heraus, dass der Mandant lügt und entscheidende Hinweise verschweigt. Als sie ihn zur Rede stellen wollen, eskaliert die Situation: Bei der Schießerei wird Christian Storm lebensgefährlich verletzt!

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen