Intrige gegen das Ermittlerteam
Lenßen & Partner
Folge 40: Intrige gegen das Ermittlerteam
23 Min.Ab 12
Die Familie des Mandanten wurde entführt. Ein zwielichtiger Schlachtermeister soll die Frau und das Kind in seinem Schlachthaus gefangen halten. Doch die Ermittler finden heraus, dass der Mandant lügt und entscheidende Hinweise verschweigt. Als sie ihn zur Rede stellen wollen, eskaliert die Situation: Bei der Schießerei wird Christian Storm lebensgefährlich verletzt!
