Lenßen & Partner

Sexskandal auf dem Pausenhof

SAT.1Staffel 7Folge 8
Sexskandal auf dem Pausenhof

Folge 8: Sexskandal auf dem Pausenhof

22 Min.Ab 12

Eine Schuldirektorin wendet sich an Lenßen & Partner, da der Verdacht besteht, dass einer ihrer Lehrer eine Schülerin sexuell belästigt. Schnell finden die Ermittler beim Sportlehrer eindeutige Beweise für die zur Last gelegte Tat. Kurz darauf wird der Mann tot aufgefunden. Hat sich das missbrauchte Mädchen an ihm gerächt oder hat der Sportlehrer aus Verzweiflung Selbstmord begangen?

SAT.1
