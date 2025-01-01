Lenßen & Partner
Folge 119: Krieg unter Nachbarn
22 Min.Ab 12
Seit Jahren liegt der Mandant im Clinch mit seinem spanischen Nachbarn. Nun ist die Situation eskaliert - es kommt zu einer Schlägerei. Lenßen und Partner können die Auseinandersetzung gerade noch schlichten. Kurz darauf verschwindet die Tochter des Mandanten. Im Garten des Nachbarn finden die Ermittler ein blutiges Kleidungsstück der Vermissten. Hat der Spanier das Mädchen verschleppt, um sich an seinem Nachbarn zu rächen?
