Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Blutige Prophezeiung

SAT.1Staffel 7Folge 28
Blutige Prophezeiung

Blutige ProphezeiungJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 28: Blutige Prophezeiung

22 Min.Ab 12

Eine Mandantin bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Angeblich hat sie in einer Vision gesehen, wie ein Mann in einer Waldhütte ermordet wurde. Die Ermittler können den Schauplatz ausfindig machen und finden dort tatsächlich eine Leiche. Der Tote war Arzt und ist auf illegale Medikamententests in seiner Klinik gestoßen. Können Lenßen & Partner den Täter aufhalten, bevor es noch mehr Opfer gibt?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen