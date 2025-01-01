Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Strafe muss sein

SAT.1Staffel 8Folge 104
Strafe muss sein

Lenßen & Partner

Folge 104: Strafe muss sein

22 Min.Ab 12

Ein Fitnesstrainer findet seine Kundin ermordet auf. Er bittet Lenßen und Partner um Hilfe. Da er eine Affäre mit der Toten hatte, gerät er unter Mordverdacht. Die Ermittlungen weisen jedoch noch in eine andere Richtung: Die Firma der Toten testete illegal neue Medikamente an Menschen. Jugendliche aus einem Hilfsprojekt wurden ohne ihr Wissen als Versuchskaninchen missbraucht ...

