Lenßen & Partner
Folge 108: Keine Chance für Nelli
22 Min.Ab 12
Der Mandant ist verzweifelt: Er erkennt seine Tochter nicht wieder. Das Mädchen schwänzt die Schule, betrinkt sich bis zur Bewusstlosigkeit und reißt von zu Hause aus. Dann findet der Vater einen Schwangerschaftstest in ihrem Zimmer! Als die Ermittler den Teenager zur Rede stellen wollen, eskaliert die Situation. Das Mädchen trifft einen folgenschweren Entschluss: Sie will in den Tod springen!
