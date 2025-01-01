Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 113
23 Min.Ab 12

Lenßens aktueller Mandant befürchtet, dass seine Frau ihn betrügt und sich mit fremden Männern trifft. Sie erzählt ihm, dass sie abends zu Treffen eines Diätclubs geht. Lügt die Ehefrau oder macht sich der Mandant unnötig Sorgen? Sandra Nitka schleust sich dort ein und findet heraus, dass es dort nicht ums Abnehmen geht: Die Frau des Mandanten trifft sich tatsächlich mit einem unbekannten Mann. Ist die Ehe des Mandanten noch zu retten?

