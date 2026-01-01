Zum Inhalt springenBarrierefrei
Countdown in die Ehehölle

SAT.1Staffel 8Folge 136
Folge 136: Countdown in die Ehehölle

22 Min.Ab 12

Der Mandant macht sich große Sorgen um seine Schwester: Er glaubt, dass ihr Bräutigam ein Heiratsschwindler ist. Die Ermittler observieren den Bräutigam und folgen ihm zu einem zwielichtigen Treffen. Macht er kriminelle Geschäfte im Rotlichtmilieu? Bei dem Treffen kommt es zum Streit und der Bräutigam gerät in Lebensgefahr. In welchen kriminellen Sumpf wollte er die Schwester des Mandanten ziehen?

SAT.1
