Todesschuss auf Christian StormJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 33: Todesschuss auf Christian Storm
22 Min.Ab 12
Ein Ex-Häftling will sich an Christian Storm rächen und ihn ermorden. Ingo Lenßen bittet seinen Ermittler ein paar Tage unterzutauchen, während seine Kollegin den Verdächtigen Tag und Nacht observiert. Doch dann trickst der Killer die Ermittlerin aus und beginnt seine Jagd auf Christian Storm. Findet er sein Opfer, bevor Sandra Nitka ihren Kollegen warnen kann?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick