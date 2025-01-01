Lenßen & Partner
Folge 77: Amoklauf eines Toten
22 Min.Ab 12
Die Suche nach dem verschwundenen Bruder der Mandantin endet tragisch: Der junge Mann ist tot - er wurde Opfer eines Verkehrsunfalls. Doch sie glaubt nicht an einen Unfall und vermutet, dass er umgebracht wurde. Tatsächlich sprechen alle Beweise für einen Mord. Als die Ermittler dem Verdächtigen eine Falle stellen, geraten sie selbst in Lebensgefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick