Lenßen & Partner

Abgeschleppt und Abgezockt

SAT.1Staffel 8Folge 99
Abgeschleppt und Abgezockt

Folge 99: Abgeschleppt und Abgezockt

23 Min.Ab 12

Der Mandantin wurde eine brisante DVD aus dem Auto gestohlen. Darauf sind Aufnahmen zu sehen, die sie beim Sex mit ihrer heimlichen Affäre zeigen. Ein Abschleppunternehmen entpuppt sich als heiße Spur. Offenbar werden dort die abgeschleppten Autos geknackt und ausgeräumt. Kurz darauf erhält die Mandantin ein Erpresserschreiben ...

