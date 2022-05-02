Zum Inhalt springenBarrierefrei
Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment

Episode 4

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 02.05.2022
Folge 4: Episode 4

95 Min.Folge vom 02.05.2022Ab 12

Endlich können sich die verlobten Paare tief in die Augen schauen und intensive Gespräche miteinander führen. Im Liebesurlaub auf Fuerteventura erleben die Verlobten romantische Momente bei gemeinsamen Unternehmungen. Bei wem entflammen Liebe und Leidenschaft noch stärker? Bei wem bringt die neue Nähe die Beziehung zum Wackeln? Rückt die Hochzeit näher oder endet das sinnliche Experiment hier?

