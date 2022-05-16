Zum Inhalt springenBarrierefrei
Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment

Episode 6

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 16.05.2022
111 Min.Folge vom 16.05.2022Ab 6

Frisch verlobt und frisch gebräunt geht es für die Paare nach ihrem Liebesurlaub und intensiver Zweisamkeit zurück in die Heimat. Hier lernen sie zum ersten Mal das alltägliche Umfeld ihrer Partner:innen kennen. Wer wohnt wie und welche Menschen gehören zu ihrem Leben dazu? Wie erleben die Paare die Vorbereitungen bis zu ihrer standesamtlichen Hochzeit? Und für wen wird das Heiratsexperiment "Liebe im Sinn" tatsächlich mit dem Ja-Wort im Trausaal ein voller Erfolg?

