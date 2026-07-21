Wie Du die Chefin Deines Lebens wirstJetzt kostenlos streamen
Liebe Ohne Filter
Folge 35: Wie Du die Chefin Deines Lebens wirst
"Was wäre, wenn Mut gar nicht am Anfang steht? In dieser Folge spricht Simone Janssen von Wir 2 Partnertreff gemeinsam mit Maren Hellermann vom Farbdenkraum über radikale Eigenverantwortung und darüber, warum Veränderung immer mit Klarheit, dann mit einer Entscheidungund erst danach mit Mut beginnt. Wir sprechen über den Druck gesellschaftlicher Erwartungen, über Kinderlosigkeit, Körperbilder, Social Media, Beziehungen und darüber, warum viele Frauen jahrelang funktionieren, statt wirklich ihr eigenes Leben zu leben. Außerdem erfährst Du: warum kleine Entscheidungen Dein Leben nachhaltig verändern können, weshalb Aufhören zu reden oft der Anfang vom Ende einer Beziehung ist, wie Du lernst, Grenzen zu setzen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, warum negative Kommentare meist mehr über den Absender als über Dich aussagen, und weshalb der berühmte „pinke Bikini“ viel mehr ist als nur ein Kleidungsstück. Diese Folge ist eine Einladung, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen – unabhängig davon, ob es um Liebe, Beziehungen, Beruf oder den Blick auf Dich selbst geht. Denn am Ende gilt: Pink ist keine Farbe. Pink ist eine Entscheidung.
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