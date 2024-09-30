Lindenstra%DFe
Folge 13: Arbeit%21
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Andy%20hat%20seinem%20Sohn%20einen%20Job%20in%20einer%20Tubenfabrik%20besorgt%20%u2013%20im%20Schichtdienst%20am%20Band.%20Timo%20beteuert%20weiterhin%2C%20keinen%20terroristischen%20Anschlag%20zu%20planen%20und%20die%20radikale%20Gruppe%20verlassen%20zu%20haben.%20%u201ETu%u2019%20was%21%u201C%2C%20fordert%20Gabi%20ihn%20eindringlich%20dazu%20auf%2C%20seine%20ehemaligen%20Kumpane%20bei%20der%20Polizei%20anzuzeigen.%20Doch%20nachdem%20er%20die%20Nummer%20gew%E4hlt%20hat%2C%20h%E4ngt%20Timo%20den%20H%F6rer%20schnell%20wieder%20ein.
Weitere Folgen in Staffel 24
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