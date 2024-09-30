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Folge 15: Nachzahlung
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Die%20kleine%20Antonia%20vermisst%20die%20anderen%20Kinder%2C%20doch%20K%E4the%20weigert%20sich%20weiterhin%2C%20Momos%20Tochter%20zu%20betreuen.%20Zu%20tief%20sitzt%20die%20Entt%E4uschung%20%FCber%20Momos%20anscheinende%20Homophobie.%20Seit%20zwei%20Wochen%20verh%E4lt%20Timo%20sich%20%E4u%DFerst%20vorbildlich.%20Er%20hilft%2C%20wo%20er%20nur%20kann%20und%20versucht%20wirklich%20alles%2C%20um%20der%20angespannten%20Stimmung%20entgegenzuwirken.%20Doch%20Gabi%20ist%20mit%20der%20Situation%20immer%20noch%20%FCberfordert.
Weitere Folgen in Staffel 24
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