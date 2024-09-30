Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Auftauen

ARD PlusStaffel 24Folge 12vom 30.09.2024
Auftauen

AuftauenJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 12: Auftauen

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Laut Gabi befindet sich Timo momentan „ganz hinten im Tiefkühlfach“. Andys Sohn meidet jegliche sozialen Kontakte und entpuppt sich als wahrer Stubenhocker. Um einen Job hat er sich zu Gabis Leidwesen auch noch nicht gekümmert. Stattdessen eröffnet er ihr, dass er vor zwei Jahren zum Islam konvertiert ist. Gabis Verwunderung über den Stiefsohn wird immer größer.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen