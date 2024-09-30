Lindenstraße
Folge 2: Familienähnlichkeit
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Lisa ist drauf und dran, ihrer Mutter zu verzeihen. „Ich möchte mit ihr ins Reine kommen!“, erklärt sie Murat. Ohne Anna ist alles anders. Das Familienleben der Beimer-Zieglers leidet unter der Abwesenheit der Mutter. Sophie möchte am liebsten gar nicht mehr zur Schule gehen, denn auch in der Presse wird mittlerweile von dem tragischen Fall berichtet.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick