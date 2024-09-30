Lindenstraße
Folge 9: Ringelspiel
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
In gewohnter Manier schwingen die Lindensträßler pünktlich zum Jahreswechsel vor dem Akropolis gemeinsam das Tanzbein. Für Sandra hängt der Neujahrshimmel voller Geigen: Sie ist bis über beide Ohren in Vasily verknallt. Doch was, wenn der konservative Grieche von Sandras einstiger Drogenabhängigkeit erfährt? Carsten macht sich Sorgen um das turtelnde Pärchen.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick