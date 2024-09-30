Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 22Folge 33vom 30.09.2024
Folge 33: Verlassen

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Olaf glaubt immer noch fest an seine Zeugungsfähigkeit. Ines leidet derweil zunehmend unter der realitätsfernen Einschätzung ihres Ehemannes. Für den Abend verabredet sie sich mit Gabi auf ein Glas Wein. Und Klaus kann bei Nina einfach nicht mehr punkten. Obwohl er seit Wochen mit romantischen Aktionen versucht, seine Ehefrau zurück zu gewinnen, straft Nina ihn weiter mit Missachtung.

