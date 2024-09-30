Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Frohe Weihnachten

ARD PlusStaffel 22Folge 7vom 30.09.2024
Frohe Weihnachten

Frohe WeihnachtenJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 7: Frohe Weihnachten

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Mit betrübten Gesichtern sehen Tanja und Suzanne nach dem Wohnungsbrand vor einer Woche einem traurigen Weihnachtsfest entgegen, doch ein Nachbar nach dem anderen bietet den beiden seine Unterstützung an. Ob Frotteehandtuch oder Schnellkochtopf – alle kramen Gebrauchsgegenstände hervor, um der kleinen Familie den Neuanfang zu erleichtern.

Weitere Folgen in Staffel 22

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen