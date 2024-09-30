Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Zeit lassen

ARD PlusStaffel 22Folge 15vom 30.09.2024
Zeit lassen

Lindenstraße

Folge 15: Zeit lassen

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

„Heut' net!" Ines weist Olafs morgendlichen Annäherungsversuch zurück. Der standhafte Bayer soll sich heute einer Untersuchung beim Urologen unterziehen, weil Ines partout nicht schwanger wird. Urszula und Christian können aufatmen: Auch Irina ist total begeistert von dem Vorschlag der Lindenstraße für ein Jahr den Rücken zu kehren.

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

