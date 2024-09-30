Lindenstraße
Folge 15: Zeit lassen
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
„Heut’ net!“ Ines weist Olafs morgendlichen Annäherungsversuch zurück. Der standhafte Bayer soll sich heute einer Untersuchung beim Urologen unterziehen, weil Ines partout nicht schwanger wird. Urszula und Christian können aufatmen: Auch Irina ist total begeistert von dem Vorschlag der Lindenstraße für ein Jahr den Rücken zu kehren.
