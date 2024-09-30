Lindenstraße
Folge 42: Manga
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Zwischen Ines und Olaf herrscht Funkstille. Weiterhin bleibt Ines konsequent und meidet Olafs Nähe. Alles andere als still geht es bei Hilde zu. „Das ist eine Zumutung!“, schimpft Hilde Scholz über die Geräuschbelästigung aus der Wohnung Brenner, die Brunos Sohn derzeit belagert. Isolde versucht mit allen Mitteln, die aufgebrachte Mieterin zu beschwichtigen.
