Lindenstraße
Folge 43: Unterdrückt
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Aufgeregt richtet Tom das teure Fahrrad für seinen Schwarm Kathy her. Wie wird das hübsche Geburtstagskind wohl auf dieses tolle Geschenk reagieren? Außderdem steht für Brunos Sohn bald das Gespräch mit dem Verleger an. Isolde gibt ihm weiterhin Unterricht in „kultureller und sozialer Allgemeinbildung“, damit der Junge sich auch ordentlich präsentieren kann.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick