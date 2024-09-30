Lindenstraße
Folge 29: Blutvergiftung
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Der Gedanke, ihre beiden Töchter bald wiederzusehen, lässt Sandra nicht mehr los. Heute möchte sie endlich einen Brief an Jacqueline und Chantal schreiben, die bei einer Pflegefamilie in Köln leben. Hülsch händigt Vasily heute die vereinbarte Übernahmesumme von 45.000 Euro für das „Café Moorse“ aus – und zwar in bar! Misstrauisch begutachtet Vasily die Geldscheine.
