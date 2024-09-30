Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Der letzte Wunsch

ARD PlusStaffel 24Folge 49vom 30.09.2024
Der letzte Wunsch

Der letzte WunschJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 49: Der letzte Wunsch

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Erich geht es immer schlechter. Er beginnt, Abschied zu nehmen. Sein Traum ist es, noch einmal angeln zu gehen – mit der ganzen Familie. Helga sucht Trost bei ihrem Klaus. Sie kann Erichs körperlichen und seelischen Verfall nur sehr schwer ertragen. Klaus steht seiner Mutter bei: „Du bist nicht allein!“ Gemeinsam planen sie für die kommende Woche einen Angelausflug zu einem See.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen