Staffel 1Folge 1vom 30.11.2025
LKW-Bergung extrem
Folge 1: Eiskalte Bergung
42 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Eis und Schnee bescheren dem Crouch Recovery-Abschleppdienst viel Arbeit, denn die Winterwelle im Osten Großbritanniens legt einige der wichtigsten Straßen lahm. Das Telefon steht nicht mehr still und das Team ist ununterbrochen unterwegs, um verunglückte Lkws aus misslichen Lagen zu befreien.
