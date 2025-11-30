Zum Inhalt springenBarrierefrei
LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXX Staffel 1 Folge 1 vom 30.11.2025
Eiskalte Bergung

LKW-Bergung extrem

Folge 1: Eiskalte Bergung

42 Min. Folge vom 30.11.2025 Ab 12

Eis und Schnee bescheren dem Crouch Recovery-Abschleppdienst viel Arbeit, denn die Winterwelle im Osten Großbritanniens legt einige der wichtigsten Straßen lahm. Das Telefon steht nicht mehr still und das Team ist ununterbrochen unterwegs, um verunglückte Lkws aus misslichen Lagen zu befreien.

