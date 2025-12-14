Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 10vom 14.12.2025
Einsatz am Kanal

Einsatz am KanalJetzt kostenlos streamen

LKW-Bergung extrem

Folge 10: Einsatz am Kanal

43 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

Steve und Marta werden vor eine Herausforderung gestellt, als sie einen ausgebrannten Van abschleppen sollen. Unterdessen begibt sich Fluff in einen Wettlauf mit der Zeit, als er einen mit Asphalt beladenen Lkw bergen soll. Gelingt es ihm den Lastwagen abzuschleppen, bevor die Ladung austrocknet und hart wird?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

LKW-Bergung extrem
ProSieben MAXX

LKW-Bergung extrem

Alle 2 Staffeln und Folgen