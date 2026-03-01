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LKW-Bergung extrem

Schlachtplan für einen Panzer

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 16vom 01.03.2026
Schlachtplan für einen Panzer

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LKW-Bergung extrem

Folge 16: Schlachtplan für einen Panzer

43 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Um die Straßen frei und das LKW-Business am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Mit ihren besonderen Schwertransport-Abschleppwagen bergen sie die verunglückten LKWs und geraten dabei nicht selten selber in brenzliche Situationen.

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