Staffel 5Folge 17vom 01.03.2026
Luke tappt im DunkelnJetzt kostenlos streamen
LKW-Bergung extrem
Folge 17: Luke tappt im Dunkeln
42 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Um die Straßen frei und das LKW-Business am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Mit ihren besonderen Schwertransport-Abschleppwagen bergen sie die verunglückten LKWs und geraten dabei nicht selten selber in brenzliche Situationen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick