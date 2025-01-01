Magnum
Folge 2: Die Ausreißerin
47 Min.Ab 12
In einem Hotelzimmer stoßen Magnum und Luther Gillis das erste Mal aufeinander - neben der Leiche eines toten Drogendealers. Beide sind sie auf der Suche nach Nancy Perkins, einem Mädchen aus St. Louis, das ständig von Zuhause ausreißt. Sie beschließen, zusammenzuarbeiten. Higgins bringt Magnum mit einer Frage schließlich auf die richtige Spur: So kann der Privatdetektiv nicht nur den Tod des Drogendealers aufklären, sondern auch Vater und Tochter wiedervereinen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick