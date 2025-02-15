Magnum
Folge 7: Die Wette gilt
47 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 6
Robin Masters hat die Spielsucht gepackt: Bei einem Pokerspiel verliert er seinen handsignierten Picasso und andere Wertgegenstände. Damit nicht genug, setzt er sein gesamtes Anwesen auf Hawaii bei einer Wette auf den Sieg des örtlichen Softball-Teams gegen die Mannschaft des Tycoons Buzz Benoit. Magnum weiß, dass die Jungs keine Chance haben, denn Benoit arbeitet mit unfairen Mitteln. Nun ist guter Rat teuer ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick