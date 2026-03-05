Was ist schon GOOD an Amerika?, Medienmacht USA und Deutschlands "Schuld"Jetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 5: Was ist schon GOOD an Amerika?, Medienmacht USA und Deutschlands "Schuld"
Ricardia Bramley und KT Guttenberg über die amerikanische Medienlandschaft, die Minions bei Olympia und wie ICE einen Mittelfinger jagt In dieser Folge greifen KT Guttenberg und Ricardia Bramley einen Olympia-Moment rund um eine geplante Kür zu Musik aus dem Minions-Universum auf - und nutzen ihn für einen kurzen Blick auf unterschiedliche Rechtsmentalitäten: Während Klagen in den USA oft als normales Mittel zur Interessenvertretung gelten, wirken juristische Auseinandersetzungen in Deutschland deutlich schwerwiegender. Ein kultureller Unterschied, der auch die öffentliche Wahrnehmung prägt. KT Guttenberg spricht zudem über seine bevorzugten Informationsquellen - die The Washington Post für politische Einordnung und das The Wall Street Journal für wirtschaftliche Perspektiven - und verbindet dies mit der zentralen Frage der Episode: Was bedeutet eigentlich „neutrale Berichterstattung"? Ist Objektivität erreichbar oder stets auch Ausdruck redaktioneller Haltung? Zudem wurde die für uns durchaus wichtige Frage gestellt: War Amerika denn jemals wirklich gut ? Die Antwort liegt auf der Hand und ist dennoch nicht unumstritten. Abgerundet wird die Diskussion durch eine provokante Geste gegenüber U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), die exemplarisch zeigt, wie stark Symbolik politische Debatten in den USA auflädt. Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. Einordnen. Nachdenken. Besser machen. Make America GOOD Again. Jetzt abonnieren! © dailyjoyusa https://www.instagram.com/reel/DUJOrFCDO8K/PhlFen © cloudy Tomas Llorenc Guarino Sabate - 2025/2026 Spanish Figure Skating Championships SP Nicht vergessen: Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von euch zu hören. "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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