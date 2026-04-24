Start-up Burnout, die Wahrheit über Nord Stream, Trump-Fails, Kino Kontrovers: Michael JacksonJetzt kostenlos streamen
Make America GOOD Again
Folge 12: Start-up Burnout, die Wahrheit über Nord Stream, Trump-Fails, Kino Kontrovers: Michael Jackson
Startup-Spirit zwischen Silicon Valley und Deutschland, Hustle Culture, Versicherungsbetrug, Nord Stream – und die Frage, wie gut der neue Michael-Jackson-Film wirklich ist. In dieser Folge von „Make America, GOOD Again“ sprechen KT Guttenberg und Ricardia Bramley über die sich wandelnde Arbeitskultur dies- und jenseits des Atlantiks. Zwischen Startup-Mentalität, künstlicher Intelligenz und Hustle Culture geht es um die Frage, wie stark sich Deutschland von der US-Arbeitswelt beeinflussen lässt. Neben Business-Themen wird es persönlich und absurd zugleich: Wir erzählen von Freundinnen, die uns mit Humor durch Krisen bringen, und von skurrilen Geschichten rund um Versicherungsbetrug und Luxusgüter-Sabotage. Auch Donald Trump darf nicht fehlen – als Dauerbrenner zwischen Fake News und medialer Inszenierung. Außerdem bringt KT ein spannendes Buch über die Hintergründe der Nord-Stream-Sprengung mit, das neue Perspektiven auf die Sabotage eröffnet. Und wir sprechen über einen kontroversen, aber unterhaltsamen neuen Kinofilm über Michael Jackson. KTs Buchempfehlung:_x000B_Die Nord-Stream-Sprengung – Die wahre Geschichte der Sabotage, die Europa erschütterte (HarperCollins): https://www.harpercollins.de/products/die-nord-stream-sprengung-die-wahre-geschichte-der-sabotage-die-europa-erschutterte Credits:_x000B_© The Office (US), NBC: https://www.youtube.com/watch?v=Dh7V1UheA6E Make America GOOD Again – die neue Folge. Viel Vergnügen! Nicht vergessen: Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr habt auch eine Meinung oder einen Themenvorschlag? Was an Amerika versteht ihr nicht? Schreibt es uns: mag@openminds.media Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Ideen. "Make America GOOD Again" findet ihr überall wo's Podcasts gibt: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=3e3ede523d6f4830 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/gysi-gegen-guttenberg-der-deutschland-podcast/id1691289545?l=en-GB&i=1000748443010 Make America GOOD Again ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Weitere Sende-Hinweise: Dienstags kommt "Land in Sicht" der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends Mittwochs seht ihr KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Donnerstags gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir euch mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Finde Make America GOOD Again auf: Instagram: https://www.instagram.com/make.america.good.again?igsh=bDgydngwMXBodzd2 tiktok: https://www.tiktok.com/@make.america.good.again youtube: https://youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk?si=uoF8PXLDeSf3DfLw
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