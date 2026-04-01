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Marys Küchenzauber

Der Charme des Südens

sixxStaffel 1Folge 10vom 18.04.2026
Der Charme des Südens

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Marys Küchenzauber

Folge 10: Der Charme des Südens

20 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

Mary lädt ihre Tante Joni zum Essen ein, um ihr für all die wunderbaren gemeinsamen Momente zu danken. Die beiden verbrachten früher jeden Sommer zusammen in South Carolina. Als Dankeschön kreiert Mary ein festliches Menü mit südstaatlicher Inspiration: ein saftiges Flanksteak mit Kaffee-Melasse-Marinade, knusprige frittierte Zucchiniblüten gefüllt mit würzigem Pimentokäse und zum krönenden Abschluss einen klassischen Pekannuss-Kuchen mit einem Hauch Ahornsirup.

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