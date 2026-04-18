Marys Küchenzauber
Folge 5: First Date Dinner
19 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Mary feiert ihren zweiten Hochzeitstag mit Aaron und bereitet ein mehrgängiges italienisches Festessen zu: selbst gebackene Focaccia mit geröstetem Knoblauch und Parmesan, zarte Ricotta-Gnudi in Nussbutter mit gerösteten Tomaten und zum Dessert Mokka-Haselnuss-Biscotti. Mit viel Herzblut und einigen persönlichen Anekdoten zaubert sie ein Menü, das nicht nur köstlich aussieht, sondern auch die gemeinsame Geschichte des Paares feiert.
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