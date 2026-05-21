Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mei potschertes Lebn

Von Waidhofen auf Mallorcas Tresen

ATVStaffel 5Folge 7vom 21.05.2026
Von Waidhofen auf Mallorcas Tresen

Von Waidhofen auf Mallorcas TresenJetzt kostenlos streamen

Mei potschertes Lebn

Folge 7: Von Waidhofen auf Mallorcas Tresen

49 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

Guido bekommt einen Auftritt am Goldstrand. Auf Mallorca steht für die Waidhofner Jungs der große Auftritt bei Krümel bevor – und die Nervosität steigt. Specki feiert Halloween und Mamas 66. Geburtstag. Auch diese Staffel von "Mei potschertes Leb'n" mit dabei: Markus alias Batman aus dem wunderschönen Tiroler Land.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mei potschertes Lebn
ATV
Mei potschertes Lebn

Mei potschertes Lebn

Alle 5 Staffeln und Folgen