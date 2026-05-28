Antrag unterm falschen EiffelturmJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 8: Antrag unterm falschen Eiffelturm
49 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Guido und Alexandra genießen den Goldstrand in Bulgarien mit Freund Wolfgang. Trotz wechselhaftem Wetter herrscht beste Laune, am Strand regnet es Konfetti. Guido steht vor einer Entscheidung: Party oder Romantik? Er entscheidet sich fürs Wesentliche - manche hören bereits Hochzeitsglocken. Specki feiert derweil Halloween und Monikas Geburtstag. Doch zuvor sollen Martin und Monika Frieden schließen. Wird die Versöhnung gelingen oder wird der Abend schrecklich?
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