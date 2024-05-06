Campingplatz Johannisberg - Relax ist angesagt!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.05.2024: Campingplatz Johannisberg - Relax ist angesagt!
44 Min.
Folge vom 06.05.2024
Ab 12
Marcus und Thorge machen in dieser Woche den Auftakt des Camping-Spezials - und zwar auf der herrlichen Sonneninsel Fehmarn. Seit einem Jahr ist das junge Gespann hier am Start und will Mike Süsser samt Mitstreitern in allen fünf Kategorien überzeugen. Service, Übernachtung, Sauberkeit, Aktivitäten und natürlich die Gastronomie sind entscheidend, um den goldenen Teller nach Fehmarn zu holen. Ob ihnen das gelingt?