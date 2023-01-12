Tradition bewahren und Neues wagen im Lokal "Wirtschaft am Zault"Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.01.2023: Tradition bewahren und Neues wagen im Lokal "Wirtschaft am Zault"
Heute geht es zum Hotelrestaurant "Wirtschaft am Zault". Die ehemalige Zollstation wird von Gastgeber Sascha geleitet, bei dem deutsche regionale Küche mit mediterranem Einfluss auf dem Programm steht. Ob er seine Mitstreiter:innen wohl heute zu neuen Stammgästen macht?