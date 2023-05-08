Schlägt das WaBene auch außerhalb vom Tennisplatz Asse?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.05.2023: Schlägt das WaBene auch außerhalb vom Tennisplatz Asse?
44 Min. Ab 12
Den Wochenstart macht Oliver in der Sportgaststätte "WaBene" in Marburg. Der Gastgeber möchte in seinem Lokal sowohl die Herzen der Sportler höherschlagen lassen als auch die Mägen der Marburger mit seiner hausgemachten Pasta verwöhnen. Gelingt der Spagat zwischen Vereinsgastronomie und italienischer Kulinarik?