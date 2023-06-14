5-Sterne Camping und Essen für Jedermann im "Restaurant de Wolventuin"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.06.2023: 5-Sterne Camping und Essen für Jedermann im "Restaurant de Wolventuin"
44 Min.Folge vom 14.06.2023Ab 12
Zur Wochenmitte geht es erneut auf einen 5-Sterne-Campingplatz, nämlich zu Marco zum "Camping de Kleine Wolf" nach Ommen. Im "Restaurant de Wolventuin" steht er als Küchenchef für die Gäste seinen Mann und kredenzt europäische Küche für jedermann. Auch das Angebot soll für jeden etwas bereithalten - so gibt es neben einem großen Schwimmbad und einem Tiergehege auch einen Pumptrack. Wird Marco das Gewinner-Ruder an sich reißen können?