Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.07.2023: Das "East 26" ist für Jedermanns Geschmack
44 Min.Folge vom 21.07.2023Ab 12
Am letzten Tag der Woche geht's nach Santanyi. Francisco, genannt "Paco", hat hier mit dem "EAST26" eine tolle Location geschaffen. Paco hat spanische Wurzeln, lebte viele Jahre in Hamburg und hat sich 2019 mit dem Umzug auf die Insel und der Eröffnung des Restaurants einen Lebenstraum erfüllt. Das Konzept ist in keine Schublade zu stecken. "Hier gibt's das, was unseren Gästen schmeckt", so der Wahlmallorquiner. Aber ob das auch Mike und den vier Kontrahenten schmeckt?