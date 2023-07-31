Die "Brasserie Abtei" bietet ein modernes Konzept in einer historischen LocationJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 31.07.2023: Die "Brasserie Abtei" bietet ein modernes Konzept in einer historischen Location
44 Min.Folge vom 31.07.2023Ab 12
Den Anfang in Luxemburg macht Kim. Mit ihrem modernen Konzept in einer historischen Location will sie die anderen Gastronomen begeistern. Doch selbst die Ansprüche an einen einfachen Blattsalat sind in dieser Runde hoch. Kann Kim am Ende des Tages jeden Gast abholen oder werden diese Woche Erbsen gezählt?