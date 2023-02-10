Hier geht es hoch hinaus: Wer wird das Promi Power-Paar?Jetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 2: Hier geht es hoch hinaus: Wer wird das Promi Power-Paar?
119 Min.Folge vom 10.02.2023Ab 12
Diese vier prominenten Paare zocken in dieser Episode bei "Mein Mann kann" um den Sieg: Kate Hall & Detlef Soost, Anna Kraft & Wolff-Christoph Fuss, Janni Kusmagk & Peer Kusmagk sowie Vera Int-Veen & Obi Int-Veen. Wer wird das Power-Paar des heutigen abends?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick